Гривня на закрытии межбанка укрепилась

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,98 - 27,02 гривни;

Евро - 29,42 - 29,46 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,96 - 27,35 гривни. Евро покупают по 29,19 гривни, продают по 29,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,13 - 27,20 гривни, евро - 29,37 - 29,45 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 13 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда