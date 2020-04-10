За неделю НБУ купил 327 миллионов долларов, а продал 45 миллионов

Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.

Об свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним:

Как сообщалось, с 30 марта по 3 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке 248 млн долл, тогда как в марте он потратил на поддержку гривны 2,2 млрд долл.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 1,858 млрд долл, а продал - 2,749 млрд долл.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда