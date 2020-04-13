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Официальный курс гривни немного укрепился

Понедельник, 13 апреля 2020, 09:20
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 13 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро (на 10 апреля - 29,64 гривни).

Напомним:

Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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