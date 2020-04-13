Официальный курс гривни немного укрепился
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 13 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро (на 10 апреля - 29,64 гривни).
Напомним:
Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.
10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.
10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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