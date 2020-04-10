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Гривня позитивно окончила межбанковский день

Пятница, 10 апреля 2020, 17:08
 

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,13 гривни;

Евро - 29,65 - 29,69 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 - 27,47 гривни. Евро покупают по 29,25 гривни, продают по 29,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,35 гривни, евро - 29,43 - 29,59 гривни.

Напомним:

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 10 апреля на уровне 27,26 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро (на 9 апреля - 29,57 гривни).

Экономическая правда

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межбанк

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