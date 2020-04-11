ЕВА призывает принять “антиколомойский” законопроект

Европейская бизнес ассоциация призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект о невозможности возврата банков экс-владельцам.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Мы понимаем ажиотаж вокруг законопроекта относительно банков, более 16 000 поправок является ярким тому свидетельством. Однако, надеемся, что народные избранники все же активизируются, чтобы сделать решающий шаг к сотрудничеству с МВФ ", - отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Сообщается, что без поддержки МВФ и других международных организаций с бюджетными разрывами придется справляться очень болезненными для всех методами.

"Без поддержки МВФ, девальвация гривны может достичь 45-65% от текущего уровня, до 50-80 грн/дол, для стабилизации курса необходимо будет вводить жесткие валютные ограничения, которые углубят кризисные явления. Обесценивание гривни приведет к росту инфляции до 20-50% и падение реальных доходов населения минимум на 30%", - говорится в сообщении.

ЕВА отмечает, что ведущие эксперты прогнозируют в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/дол.

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Напомним:

Все 16 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли в сводную таблицу, в профильном комитете парламента заявляют о давлении и заявлениях в правоохранительные органы на членов комитета.

На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.