"Антиколомойские" правки внесли в таблицу, в комитете заявляют о давлении

Все 16 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли в сводную таблицу, в профильном комитете парламента заявляют о давлении и заявлениях в правоохранительные органы на членов комитета.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Наконец все 16 000+ правок внесены в таблицы. Это просто титаническая работа нашего секретариата, которые смогли преодолеть это "поправочный рекорд".Такой объем информации очень трудно обработать даже нескольким компьютерам Верховной Рады, поэтому продолжается процесс их объединения в единые документы.

Возможно это будет сравнительная таблица по отдельным разделам (пример см. - законопроект №6232 в прошлом созыве)", - пишет нардеп.

По словам Железняка, ему стало известно о заявлениях в правоохранительные органы на голову комитета Даниила Гетманцева, и члена комитета Марьяна Заблоцкого.

"Есть информация, что как сопротивление принятию законопроекта в правоохранительные органы поступило заявление на голову нашего комитета Даниила Гетманцева и члена комитета Марьяна Заблоцкого (который был избран и.о. секретаря на время рассмотрения закона о банках в первом чтении) за якобы правонарушения при проведении заседания комитета.

Верю в то, что все было по закону поэтому считаю что такие действия это дополнительное давление на комитет с целью остановить принятие законопроекта. Детали выясняем", - резюмирует Железняк.

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Напомним:

На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Экономическая правда