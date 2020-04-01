Официальный курс на 2 апреля: гривня ослабла к доллару и евро

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,32 гривни (на 1 апреля - 30,25 гривни).

Напомним:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Экономическая правда