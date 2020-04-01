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Курс валют на 1 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 1 апреля 2020, 11:12
 

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,80 гривни;

Евро - 30,39 - 30,47 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,51 - 28,09 гривни. Евро покупают по 29,94 гривни, продают по 30,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,99 гривни, евро - 30,13 - 30,39 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Экономическая правда

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