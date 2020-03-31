Гривня резко укрепилась к доллару и евро
Вторник, 31 марта 2020, 20:15
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (31 марта - 30,96 гривни).
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Напоминаем:
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.
31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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