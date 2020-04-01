Нацбанк в среду не продавал и не покупал валюту на межбанке

Национальный банк в среду не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался преимущественно вокруг отметки 27,7 гривен за доллар.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.

"Не наблюдается и ажиотажного спроса на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта, а по завершению этого периода спрос граждан существенно ослаб. В последние дни продают валюты даже больше, чем покупают. Чистая продажа валюты населением через кассы и Интернет с начала года - более 300 млн долл", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.

"Этого достаточно для выполнения всех обязательств Украины и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. Поэтому мы не фиксируем и не имеем планов фиксировать курс на определенном уровне.

Такая политика уже неоднократно приводила Украины к тяжелым кризисам. Обменный курс гривни и в дальнейшем будет определяться рынком. И что важно - колебания могут происходить в обе стороны в зависимости от состояния дел в экономике и скорости проведения реформ", - заверили в регуляторе.

Напомним:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Экономическая правда