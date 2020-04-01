Вымащивание тротуаров и уборка территорий: Кабмин хочет создать рабочие места

Кабинет министр разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским.



"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, вимощування тротуаров, уборка территорий. Много разных вакансий ", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая - это решение должен поддержать парламент.

Потребность в доплате 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Экономическая правда