Эвакуированное в Киеве авто теперь можно будет найти онлайн

Киевская власть запустила в системе "Майно" 44-й информационный слой с данными о штрафах за парковку - с помощью интерактивной карты можно будет в режиме реального времени находить информацию обо всех нарушениях в столице.

Об этом сообщил в Facebook директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Как это будет выглядеть? Инспекторы будут выписывать штрафную квитанцию ​​на неправильно припаркованный автомобиль и на месте вносить данные о транспорте и адрес штрафплощадки на сайт системы "Майно", - объяснил он.

По его словам, онлайн-регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественнее.

Напомним:

В столице выбрали инвестора для внедрения сети общественных прокатов "bike-sharing", который оборудует 264 пунктов проката с 2000 велосипедов в десяти районах города.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Некстбайк Киев".

Сервис "Bike sharing" от NextBike был запущен в Киеве в августе 2018 года.

"Bike sharing" - это система проката, которая позволяет арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, а после поездки вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе.

Экономическая правда