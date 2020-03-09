Американские биржи открылись падением на 7%, торги приостанавливали

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%. После падения S&P 500 торги приостанавливали на 15 минут.

Как отмечает Bloomberg, если после восстановления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют в день.

Правило о приостановлении торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение наблюдается во всех секторах, однако больше всего пострадали акции энергетических компаний - падение достигало 10%.

Напомним:

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.

9 марта европейские фондовые индексы открылись обвалами на 3-10% - в частности, по состоянию на 11:00 (по Киеву) нидерландский AEX упал 6,85% к закрытию предыдущих торгов, швейцарский SMI - на 3,8%, британский FTSE 100 - на 8,67%, а немецкий DAX - на 7,41%.

Также сообщается, что на фоне падения цен на нефть упала стоимость акций российских компаний на Лондонской фондовой бирже. В частности, по состоянию на 10:45 (по Киеву) бумаги Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.