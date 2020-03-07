Смена правительства настораживает инвесторов

Западные инвесторы опасаются, что украинские власти решили изменить курс страны и прекратить начатые реформы.

Об этом сообщает liga.net

Издание сообщает, что фамилии Гончарука, Маркаровой, Милованова, Рябошапки и Сытника прямо указаны в отчете Morgan Stanley от 5 марта. В нем банкиры советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством.

Часть отчета Morgan Stanley

Причины такого вывода:

Morgan Stanley не понимает, чего ожидать от правительства Дениса Шмыгаля. Будет ли его Кабмин продолжать реформы – главное опасение банкиров.

Из Кабмина ушли ключевые, по мнению Morgan Stanley, реформаторы Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.

Вместо Маркаровой министром финансов стал Игорь Уманский, который ранее публично выражал сомнения в необходимости поддержки МВФ для Украины.

Давление на Сытника и замена Рябошапку – возможный признак отката антикоррупционной реформы.

Также говорится, что в четверг днем украинские еврооблигации с погашением в 2032 году подешевели сразу на 3 процентных пункта.

Morgan Stanley, считают, что предложение Шмыгаля о пересмотре бюджета на 2020 год и увеличения зарплат и пенсий не поможет: "правительству придется расширять дефицит бюджета, что не понравится МВФ, или повышать налоги, что маловероятно".

В финансовом агломерате также не согласны с утверждением нового премьера, что укрепление гривны в 2019 году ("плюс" 14,5% к доллару - ЭП) навредило промышленности, но не повлияло на благосостояние украинцев. Morgan Stanley видит в этом намек на то, что гривню необходимо девальвировать. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, какими инструментами собирается пользоваться правительство, чтобы ослабить гривню", – отмечают авторы отчета.

Имя нового министра финансов Игоря Уманского упоминается отдельной строкой в перечне рисков, которые видит Morgan Stanley. От его действий во многом будет зависеть ключевая характеристика правительства Дениса Шмыгаля – сотрудничество Украины и МВФ.

В издании пишут, что процесс переговоров по новой программе (в декабре 2019 Фонд предварительно согласовал Украине 5,5 млрд дол на три года, но официально программа не подтверждена - ЭП), скорее всего, затянется даже если Украина в ближайшее время выполнит две других задачи – принятие законов о рынке земли и о банковском регулировании (так называемый "антиколомойский" - ЭП).

Напоминаем:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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