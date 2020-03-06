Новый министр финансов подтвердил важность сотрудничества с МВФ

Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом.

Об этом сообщает прес-служба Минфина.

Министр финансов Уманский отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним:

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

29 февраля в фонде заявили, что команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении с Украиной законодательных инициатив.

В Нацбанке заявили, что Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы.

Ранее СМИ сообщали, что финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.