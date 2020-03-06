НБУ не признал принудительную продажу "дочки" российского банка

Национальный банк не согласовывал приобретение существенного участия в ПАО "Проминвестбанк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО" Проминвестбанк ". Таким образом Национальный банк не согласовывал приобретение существенного участия в указанном банке другими лицами, кроме текущего акционера банка", - говорится в сообщении.

Как известно, лицо, имеющее намерение приобрести или увеличить существенное участие в банках сверх установленных пороговых значений, должно получить предварительное согласование Национального банка.

О рисках приобретения существенного участия в банке без согласования регулятора Национальный банк сообщил Министерству юстиции и организатору торгов по продаже акций Проминвестбанка, которые состоялись 4 марта. Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признанной непрозрачной.

Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк может быть признан неплатежеспособным.

"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. В то же время Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка", - говорится в сообщении.

Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора.

Напомним:

Пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС 5 марта за 268,71 миллиона гривень.

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Экономическая правда