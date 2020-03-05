"Дочку" российского банка в Украине продали за 270 миллионов. В Москве говорят, что незаконно

Пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС 5 марта за 268,71 миллиона гривень.

Соответствующая информация размещена на сайте биржи без указания покупателя.

Начальная стоимость пакета составляла 266,05 млн грн.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" на бирже, вопросы о количестве участников торгов и других деталях сделки следует задавать Министерству юстиции.

В свою очередь, российский Внешэкономбанк, которому принадлежит украинский "Проминвестбанк", намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

В сообщении ВЭБа говорится, что акции ПИБа были проданы на аукционе 4 марта несмотря на запрет Стокгольмского арбитража. Информацией о покупателе ВЭБ не располагает.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

В последний раз пакет этих акций выставлялся на биржу 11 февраля 2020 года, по этой же начальной цене, которая была снижена вдвое по сравнению с предыдущим подобным аукционом.

Однако российский ВЭБ обжаловал проведение аукциона в суде, и торги не состоялись.