"Рынки сошли с ума": Беларусь не смогла разместить евробонды – СМИ

Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

"Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса", – заявил собеседник агентства.

"Эмитент говорит, что выйдет на рынок, как только ситуация наладится", – добавил источник.

2 марта Минфин Беларуси начал road-show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро.

Предполагалось, что Беларусь может разместить евробонды на 1-1,2 млрд долларов при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

Также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового выпуска еврооблигаций Беларуси в долларах США может составить около 6,2% годовых, в евро - порядка 3,25% годовых.

Напоминаем:

22 января Министерство финансов Украины разместило евробонды на 1,25 миллиарда евро по ставке 4,375%.

Эксминистр финансов Оксана Маркарова в колонке на ЭП заявила, что договоренности с официальными кредиторами помогут Украине в этом году закрыть почти все потребности в финансировании, "чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, разворачивающегося на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене".

На неделе 24-28 февраля американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года.

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

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