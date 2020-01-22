Евробонды: Украина привлекла 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории ставкам

Глава Минфина Оксана Маркарова экономическая правда

Министерство финансов разместило евробонды на 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории Украины процентными ставками – 4,375%.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения – 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

"Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира", – отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

"ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины и сегодняшний выпуск будет способствовать поступлению евро в Украине. Как мы и обещали в июне прошлого года, наше присутствие на рынке евро является стратегическим", – отметила министр финансов Оксана Маркарова.

"Сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купоном в истории страны, по ставке 4,375%. Собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", – добавила она.

По словам премьера Алексея Гончарука, это решение позволит стране экономить 2 млн грн в день для госбюджета.

"В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. Эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития ",– подчеркнул он в посте на Фейсбуке.

Напомним, последний раз Украина выпускала евробонды в июне 2019 года, тогда государство осуществило выпуск 1 миллиарда евро с доходностью 6,75%. Это был первый за последние 14 лет выпуск украинских государственных облигаций в евро.