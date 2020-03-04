Коболев: Мы обсуждаем с США, как окончательно похоронить "Северный поток-2"

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку газопровода Северный поток-2

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - отметил глава Нафтогаза.

Он отметил, что хотя россияне и "не является лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США - ред.), Как быть уверены, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул Коболев.

По его словам, санкционная политика Вашингтона по Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержкн энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - заявил глава Нафтогаза.

Напомним:



Ранее Коболев заявлял, что из-за санкций США, Россия лишена технологий, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

... За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали", - заявляет глава "Нафтогаза".

"Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020-го года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

10-го февраля российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2".

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.