Коболев: Немцы и россияне лгали США о том, что санкции по "Северному потоку-2" не сработают

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, из-за санкций США, Россия лишена технологий, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом он сказал в интервью Die Zeit, передает НВ.Бизнес.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

... За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали", - заявляет глава "Нафтогаза".

По мнению Коболева, "когда правительство Германии продвигает Северный поток-2, он действует против интересов европейских и особенно немецких потребителей".

Коболев прогнозирует продолжение транзита российского газа через Украину еще на 10-20 лет, если России не удастся закончить строительство дополнительных газопроводов вроде Северного потока-2.

Комментируя вопрос прямых поставок российского газа в Украину, Коболев заявил, что "россияне никогда не предлагали нам справедливой рыночной цены".

"Мы бы рассмотрели покупку любого газа, который бы предлагался по хорошей цене. Так работает бизнес. При этом, предотвратить могут политические решения, например, из соображений безопасности.

У нас продолжаются политические дискуссии, нормально ли покупать в России, впрочем, это решение не за нами", - добавил он.

Напомним:

"Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020-го года.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.

10-го февраля российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2".