В "Газпроме" рассказали, когда запустится "Северный поток-2"

"Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020-го года.

Об этом говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко Дню инвестора в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Запуск: конец 2020-го года", - говорится в презентации.

Напомним:

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.

10-го февраля российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2".