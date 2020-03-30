Официальный курс: гривня ослабилась к доллару

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 марта на уровне 28,18 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,90 гривни (27 марта - 30,86 гривни).

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Напомним:

27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.

Официальный курс гривни снизился на 18 копеек, установившись на 27 марта на уровне 28,14 гривни за доллар.

Экономическая правда