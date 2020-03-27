Гривня на закрытии межбанке укрепилась
27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:49 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,06 - 28,12 гривни;
Евро - 30,88 - 30,94 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,00 - 28,64 гривни. Евро покупают по 30,49 гривни, продают по 31,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,37 - 28,50 гривни, евро - 30,60 - 31,13 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни снизился на 18 копеек, установившись на 27 марта на уровне 28,14 гривни за доллар.
27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22.
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Экономическая правда
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