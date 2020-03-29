В Верховную Раду будет подан законопроект для помощи бизнесу и обществу на время карантина
Антикризисный законопроект с дополнительными изменениями предусматривает поддержку бизнеса, медицины и местных громад.
Об этом сообщил на своей странице facebook первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк
Что предусматривает законопроект.
Для поддержки бизнеса:
- До 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок;
- Всех, кто подает финотчетность, освободили от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина + 90 дней;
- До 31 мая продлено освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;
- Поручено Кабмину и НБУ срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;
Для поддержки медицины:
- Освобождение от НДС оборот лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом;
- Установление нулевой акциз на спирт для производства дезинфекционных средств, а также упрощены админпроцедуры производства и закупки такого спирта;
- Суммы, которые направляются на борьбу с коронавирусом, освобождаются от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений;
- Местные органы власти обязаны обеспечить круглосуточные бесплатные перевозки медиков;
- Увеличено возможные размеры доплат медикам и другим работникам, которые работают над ликвидацией заболевания;
Для поддержки граждан:
- Карантин добавлен к основаниям для помощи по частичной безработице;
- Правительство контролирует цены на товары, необходимые для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, и также увеличило санкции за нарушение установленного порядка;
- Автоматически продлены выплаты социальных пособий на период карантина;
- Запрещено банкам повышать процентную ставку по кредитам;
- Временно освобождены от штрафов и пени потребительские кредиты, которые были заключены до 2017 года ;
- Адаптировано судебный процесс под реалии эпидемии и карантина для обеспечения защиты прав в суде;
- Дана возможность КМУ перенести сроки окончания и начала учебного года;
- КМУ поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру;
Для поддержки местных громад:
- Местная власть получает право по своему усмотрению предоставлять налоговые скидки по единому налогу для МСБ;
- Органы местной власти получают помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом.
Напомним:
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса.
17 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.
18 марта Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.
Читайте также:
"Карантинные льготы" для бизнеса: какова настоящая цена перерыва на пандемию
Не ждите хороших новостей: как карантин влияет на бизнес в Киеве
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua