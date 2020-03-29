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В Верховную Раду будет подан законопроект для помощи бизнесу и обществу на время карантина

Воскресенье, 29 марта 2020, 19:40
 

Антикризисный законопроект с дополнительными изменениями предусматривает поддержку бизнеса, медицины и местных громад.

Об этом сообщил на своей странице facebook первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк

Что предусматривает законопроект.

Для поддержки бизнеса:

  • До 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок;
  • Всех, кто подает финотчетность, освободили от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина + 90 дней;
  • До 31 мая продлено освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;
  • Поручено Кабмину и НБУ срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;

Для поддержки медицины:

  • Освобождение от НДС оборот лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом;
  • Установление нулевой акциз на спирт для производства дезинфекционных средств, а также упрощены админпроцедуры производства и закупки такого спирта;
  • Суммы, которые направляются на борьбу с коронавирусом, освобождаются от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений;
  • Местные органы власти обязаны обеспечить круглосуточные бесплатные перевозки медиков;
  • Увеличено возможные размеры доплат медикам и другим работникам, которые работают над ликвидацией заболевания;

Для поддержки граждан:

  • Карантин добавлен к основаниям для помощи по частичной безработице;
  • Правительство контролирует цены на товары, необходимые для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, и также увеличило санкции за нарушение установленного порядка;
  • Автоматически продлены выплаты социальных пособий на период карантина;
  • Запрещено банкам повышать процентную ставку по кредитам;
  • Временно освобождены от штрафов и пени потребительские кредиты, которые были заключены до 2017 года ;
  • Адаптировано судебный процесс под реалии эпидемии и карантина для обеспечения защиты прав в суде;
  • Дана возможность КМУ перенести сроки окончания и начала учебного года;
  • КМУ поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру;

Для поддержки местных громад:

  • Местная власть получает право по своему усмотрению предоставлять налоговые скидки по единому налогу для МСБ;
  • Органы местной власти получают помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом.

Напомним:

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса.

17 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

18 марта Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

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