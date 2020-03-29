Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке пострадавших отраслей бизнеса

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавшего бизнеса. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - заявила Кравчук.

Документом, по словам депутата, предоставляются различные налоговые льготы.

"Там будут налоговые льготы, в частности отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, производители антисептиков получили послабление в отношении акциза до 31 мая этого года, предварительно", - отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Напоминаем:

17 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

18 марта Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

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