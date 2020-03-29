Количество зарегистрированных фрилансеров выросло на 40% с начала карантина

За первую неделю карантина с 16 до 22 марта на сервисе Freelancehunt было отмечено резкое повышение зарегистрированных пользователей, прирост новых пользователей по отношению к аналогичному периоду в феврале составил 43,8%.

Об этом сообщает Finance.ua

"Если месяц назад на бирже фриланса ежедневно регистрировалось в среднем от 550 до 800 человек, то за последние несколько дней этот показатель вырос до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что зарегистрировался "в связи с ситуацией в стране", - сообщает портал.

По данным фриланс-сервиса Freelancehunt, по 2019 количество опубликованных заказов выросло на 22%, а совокупный бюджет проектов - на 35%. Самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и среди фрилансеров, остаются программирования и дизайн.

Напоминаем:

Количество безработных в Украине сейчас практически увеличилось на 0,5-0,7 млн. человек в 2,0-2,2 млн. человек.

Как сообщает опрос исследовательской компании Градус, в условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.

Представители польского строительного сектора призывают правительство расширить пакет стимулирующих мер на фоне опасений потерять украинских работников из-за закрытия европейских границ в связи с коронавирусом.