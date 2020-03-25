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В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц — опрос

Среда, 25 марта 2020, 13:27

В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.

Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.

Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?

По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель.

Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.

 
  • 6,9% опрашиваемых ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше
  • 12% ответили, что денег хватит на одну неделю
  • 5,7% - на три недели
  • 16,8% - на две недели
  • 15,5% - на четыре недели или меньше

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода - 2%.

 

Эксминистр экономики Тимофей Милованов, комментируя результаты заявил, что остановка экономики может иметь большие последствия чем сама пандемия.

"Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям значительно худших чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут иметь за что есть.

И тогда наступит настоящая трагедия. Как сказал Трамп в понедельник: "Мы не можем позволить, чтобы решение проблемы [коронавируса] стало хуже самой проблемы", - отметил Милованов на своей странице в Facebook.

Экономическая правда

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карантин

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