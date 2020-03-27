Количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2-2,2 миллионов

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн. человек до 2,0-2,2 млн. человек.

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в эфире радиостанции "Новое время".

"По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн. человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн. человек. Официально в этих отраслях работают ещё около 2,9 млн. человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек.

По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня, фактически, не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн. безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн. человек", – сказал он.

Чижиков отметил, что одним из приоритетов должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей.

В среднем, сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.

"В нынешней ситуации создание новых рабочих мест – очень дорогое удовольствие. Поэтому важно помогать предпринимателям, малому бизнесу, чтобы они выдержали это испытание", – сказал президент ТПП Украины.

Предприниматели психологически настроились прекратить работу до 3 апреля. В связи с продлением чрезвычайной ситуации до 24 апреля сейчас многие из предпринимателей задают вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина.

У большинства из них запас прочности до средины-конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше – 2-3 месяца. Это оптимистичные прогнозы. Поэтому сейчас бизнес, особенно предприниматели, нуждаются в поддержке государства, добавил Чижиков.

Напомним:

Кака сообщает опрос исследовательской компании Градус, в условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.

Представители польского строительного сектора призывают правительство расширить пакет стимулирующих мер на фоне опасений потерять украинских работников из-за закрытия европейских границ в связи с коронавирусом.

Экономическая правда