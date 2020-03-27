"Антикоронавирусний" госбюджет: что предусматривает новая версия проекта закона

В новой версии проекта закона об изменениях в бюджет и создание стабилизационного фонда, который Минфин 27 марта подготовил для рассмотрения в парламенте, предполагается увеличить дефицит бюджета до 305,8 млрд грн или 6,8% ВВП.

Об этом сообщает телеграмм-канал Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Как отмечается, документом предлагается уменьшение доходов бюджета на 115,9 млрд грн, или на 10,7% как и в предыдущей версии проекта закона.

При этом уменьшение налоговых поступлений планируется сразу на 139 млрд грн (или на 15%). В том числе по общему фонду - на 130,3 млрд грн, по специальному фонду - на 9,3 млрд грн.

Наибольшее сокращение - на 45,5 млрд грн - ожидается от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. Еще 20,5 млрд грн - за счет уменьшения рентной платы на добычу природного газа.

В то же время на 26,7 млрд грн грн, то есть на 65%, предлагается увеличить объем перечисления дивидендов государственными предприятиями.

Кроме этого, с проекта следует, что четверть расходов государственного бюджета в случае принятия изменения о стабфонде будет профинансировано за счет нового долга.

В свою очередь расходы бюджета предлагается увеличить на 86,3 млрд грн, или на 7,2%.

Ключевая статья увеличения - расходы на Стабилизационный фонд. Как и раньше, Стабфонд остается нераспределенной статьей расходов.

Правда, на этот раз объем финансирования Стабфонда предложено снизить: до 113,9 млрд грн. В предыдущей версии объем расходов на эту статью предполагался на уровне 124,2 млрд грн.

"Стабфонд будет самой нераспределенной статьей расходов в бюджете. Эта единственная статья составит 8,8% всех расходов бюджета, или 10% расходов общего фонда государственного бюджета", - отмечается в сообщении.

Дефицит государственного бюджета в новой версии предполагается на уровне 305,8 млрд грн или 6,8% ВВП (если предположить, что ВВП останется на уровне планового, то есть вырастет на 3,7% за год).

Каждый процент снижения динамики развития ВВП, и тем более его падения, автоматически значительно будет увеличивать соотношение дефицита к ВВП.

В том числе 281 млрд грн составит дефицит общего фонда и 24,5 млрд грн - по специальному фонду.

Фактически, это означает, что каждую четвертую гривню государственных расходов по общему фонду нужно будет профинансировать за счет привлечения нового долга.

Напомним, условно "безопасным" для публичных финансов и, как следствие, для устойчивости экономики, считается уровень дефицита не более 3% к ВВП.

Однако, как уже ранее писала ЭП, в Украины нет другого выхода и МВФ готов пойти на определенные уступки в вопросе увеличения дефицита бюджета страны. Для Фонда ранее этот показатель был одним из главных при согласовании бюджетных параметров.

Об этом, в частности, накануне говорил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, подчеркивая, что "расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5% является приемлемым при условии поддержки от международных доноров".

Об увеличении предельного размера дефицита бюджета также ранее говорила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

Сейчас пока неизвестно, какой показатель роста дефицита бюджета согласовал МВФ.

Экономическая правда