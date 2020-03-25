Официальный курс на 26 марта: гривня теряет позиции

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

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Напомним:

Из-за уменьшения ажиотажа на валютном рынке Национальный банк второй день подряд не продает валюту для сглаживания колебаний курса гривны.

25 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни укрепился на 34 копейки, установившись на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.

24 марта курс гривни к доллару на межбанковских валютных торгах формировался без вмешательства Национального банка.

23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).

Экономическая правда