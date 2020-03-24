Волатильность курса гривни остается высокой
Вторник, 24 марта 2020, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 34 копейки, установив его на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,11 (на 24 марта - 30,24 гривни).
Напоминаем:
24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.
24 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,99 гривни за доллар.
Экономическая правда
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