Волатильность курса гривни остается высокой

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 34 копейки, установив его на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,11 (на 24 марта - 30,24 гривни).

Напоминаем:

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

24 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,99 гривни за доллар.

Экономическая правда