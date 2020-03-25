Ажиотаж уменьшается: НБУ второй день подряд не продает валюту

Из-за уменьшения ажиотажа на валютном рынке Национальный банк второй день подряд не продает валюту для сглаживания колебаний курса гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Начиная с середины прошлой недели мы видим уменьшение ажиотажа на валютном рынке, и объемы интервенций НБУ постоянно уменьшаются. В четверг мы продали 150 млн долл, в пятницу - 100 млн дол, в понедельник 50 млн долл.

Вчера был первый день с начала кризиса, когда банк не выходил на рынок. Это связано с тем, что рынок может уже балансировать себя сам ", - сообщает заместитель председателя Нацбанк Олег Чурий.

Сообщается, что межбанковский рынок балансируется без участия НБУ на уровнях близких к 28 грн за доллар.

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Напомним:

25 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни укрепился на 34 копейки, установившись на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.

24 марта курс гривни к доллару на межбанковских валютных торгах формировался без вмешательства Национального банка.

23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).

Экономическая правда