Гривня на закрытии межбанка ослабла

25 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,99 - 28,05 гривни;

Евро - 30,24 - 30,30 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 28,30 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,00 - 28,12 гривни, евро - 29,83 - 30,17 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 27,98 - 28,17 гривни, евро - 29,92 - 30,23 гривни.

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Напомним:

24 марта курс гривни к доллару на межбанковских валютных торгах формировался без вмешательства Национального банка.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,99 гривны за доллар.

Официальный курс гривни укрепился на 34 копейки, установившись на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.

Экономическая правда