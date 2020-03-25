Важно утвердить новый макропрогноз, нынешний очень отличается от реальности — Маркарова
Экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительство должно утвердить макропрогноз на 2020-2023 года, так как нынешний макропрогноз отличается от реалий, что уже сказалось на бюджетных результатах первых месяцев года.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Чрезвычайно важно утвердить Кабмином новый макропрогноз на 2020, 2021-2023 года.
Макро, который до сих пор является действительным и на котором построен бюджет на 2020 год, существенно отличается от реальности, что отразилось на бюджетных результатах января и февраля, однако с марта эти различия еще больше углубились в результате ухудшения глобальной ситуации, распространение коронавируса и влияния мер и ограничений, которые все страны ввели, на бизнес и экономику", - пишет Маркарова.
Она также отметила, что новый макропрогноз станет ориентиром для бизнеса
"Уже есть новые прогнозы от инвестбанков и аналитиков, международных организаций и Нацбанка, но очень нужен именно официальный утвержденный макропрогноз, который является основой для изменений в государственный бюджет на 2020 год и подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и также ориентиром для украинского бизнеса" , - резюмирует она.
Напомним:
Пересмотренный базовый сценарий интвесткомпании Dragon Capital предусматривает в 2020 году сокращение ВВП на 4% и девальвацию гривни до 30 грн/дол.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 года, в том числе и на текущий год, учитывая ослабление темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 документом.
Первый заместитель министра финансов Василий Шкураков заявил, что сначала ведомству надо понять экономические тенденции, и после этого решить по пересмотру бюджета.
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Экономическая правда
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