В Минфине рассказали, когда возможен пересмотр бюджета
Первый заместитель министра финансов Василий Шкураков заявил, что сначала ведомству надо понять экономические тенденции, и после этого решить по пересмотру бюджета.
Об этом говорится в материале ЭП.
"Это не кризис - это челлендж. И я бы не спешил с просмотром бюджета. Бюджет - это набор данных, который формируется на определенных входных макропоказателях.
Каким будет курс доллара? Что будет с импортом?То, что сейчас происходит - это тренд или ситуативное явление?
Нам нужно понять экономические тенденции и после этого решить, пересматривать бюджет или нет, и если просматривать, то как", - заявил Шкураков при обсуждении бюджетных трендов 2020, организованного VoxUkraine.
Сейчас вопрос №1 для Минфина - это продолжение сотрудничества с МВФ. Недавно Минфин получил от Минэкономики новый макропрогноз, но теперь его нужно дополнительно пересмотреть.
"Надеюсь, за неделю мы будем иметь новый прогноз", - резюмирует Шкураков.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.
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Экономическая правда
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