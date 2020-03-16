В Минфине рассказали, когда возможен пересмотр бюджета

Первый заместитель министра финансов Василий Шкураков заявил, что сначала ведомству надо понять экономические тенденции, и после этого решить по пересмотру бюджета.

Об этом говорится в материале ЭП.

"Это не кризис - это челлендж. И я бы не спешил с просмотром бюджета. Бюджет - это набор данных, который формируется на определенных входных макропоказателях.

Каким будет курс доллара? Что будет с импортом?То, что сейчас происходит - это тренд или ситуативное явление?

Нам нужно понять экономические тенденции и после этого решить, пересматривать бюджет или нет, и если просматривать, то как", - заявил Шкураков при обсуждении бюджетных трендов 2020, организованного VoxUkraine.

Сейчас вопрос №1 для Минфина - это продолжение сотрудничества с МВФ. Недавно Минфин получил от Минэкономики новый макропрогноз, но теперь его нужно дополнительно пересмотреть.

"Надеюсь, за неделю мы будем иметь новый прогноз", - резюмирует Шкураков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.

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Экономическая правда