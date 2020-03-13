Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 года, в том числе и на текущий год, учитывая ослабление темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 документом.

Об этом сообщает министерство, в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозируемыми ранее, в большей степени из-за слабого экспорта, который обусловленый снижением спроса и цен на мировых рынках", - отметили в Минэкономики.

В то же время, в отличие от предыдущих кризисных периодов, министерство не ожидает, что экономика Украины провалится значительно глубже по сравнению с другими странами.

"Ключевые основания для этого - взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $ 26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)", - объясняет Минэкономики.

Ранее министерство с осторожностью относилось к оценке влияния распространения нового коронавируса на мировую и отечественную экономику.

С учетом таких оценок был составлен предварительный обновленный макропрогноз.

"Последние события на мировых рынках показали, что влияние будет сильнее. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы это будем все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность различных сценариев для Украины", - добавили в министерстве.

Напомним, в январе Минэкономики заявило, что влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.