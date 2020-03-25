"Новая Почта" ищет 2000 курьеров из-за усиления режима работы

"Новая Почта" дополнительно ищет 2000 курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Новая Почта" во время карантина продолжает работать в усиленном режиме.

Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Новая почта" будет бесплатно доставлять все необходимое для борьбы с коронавирусом в больницы, детские дома, военнослужащим и незащищенным слоям населения.

Решением Кабинета министров "Укрпочте" разрешено доставлять лекарства, также компания запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи (перчатки, маски и тд) больницам.

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.

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Экономическая правда