"Укрпочта" начнет доставлять лекарства и запустит бесплатную доставку помощи в больницы

Решением Кабинета министров "Укрпочте" разрешено доставлять лекарства, также компания запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи (перчатки, маски и тд) больницам.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"Укрпошта сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки нашей страны и самым незащищенным от короновируса и болезней людям.

Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы наладить как можно быстрее поставки и сделать это максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации. Список партнеров и где заказать мы будем публиковать начиная с завтрашнего дня.

Также почтовый оператор запустил бесплатную доставку до больниц масок, халатов, перчаток и т.д (точный список продукции ожидается).

"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения Укрпочты, или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста - только продукцию промышленного производства.

Такая посылка будет иметь значок "для лікарні". В областные центры до 30 кг в райцентры до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько, от этого она не станет бесплатнее", - сообщил глава "Укрпочты".



Напомним:



Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса. В "Укрпочте" раскритиковали заявление НБУ.

Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, а также планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.

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Экономическая правда