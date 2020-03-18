"Новая почта" будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина
"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя.
"Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Всю цепь нашей доставки работает - отделение, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка", - говорится в сообщении.
Напомним:
"Новая почта" вносит изменения в работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, в связи с введением карантиннних мероприятий.
Во время карантина "Укрпочта" частично меняет условия доставки, вручения и будет бесплатно хранить в отделениях регистрируемые почтовые отправления.
"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.
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Экономическая правда
Экономическая правда
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