"Новая почта" будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя.

"Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Всю цепь нашей доставки работает - отделение, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Новая почта" вносит изменения в работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, в связи с введением карантиннних мероприятий.

Во время карантина "Укрпочта" частично меняет условия доставки, вручения и будет бесплатно хранить в отделениях регистрируемые почтовые отправления.

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

Читайте также: Как бизнес в Украине воюет с коронавирусом: реальные практики и инструкции

Экономическая правда

Экономическая правда