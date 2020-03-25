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"Новая почта" будет бесплатно доставлять гуманитарную поддержку больницам, детдомам и военным

Среда, 25 марта 2020, 11:57
 

"Новая почта" будет бесплатно доставлять все необходимое для борьбы с коронавирусом в больницы, детские дома, военнослужащим и незащищенным слоям населения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне мы бесплатно доставляем средства индивидуальной защиты и все необходимое для борьбы с вирусом в медицинские учреждения, детские дома, военнослужащих и незащищенных слоев населения совместно с общественными организациями и благотворительными фондами", - говорится в сообщении.

Компания приглашает к участию в проекте:
- Некоммерческие организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты.
- Действующих участников программы "Гуманитарная почта Украины", которые будут распространять средства защиты.

Напомним:

Решением Кабинета министров "Укрпочте" разрешено доставлять лекарства, также компания запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи (перчатки, маски и тд) больницам.

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.

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Экономическая правда

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