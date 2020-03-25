Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса — НБУ

Национальный банк меняет постановление № 351, чтобы упростить банкам предоставления бизнеса, который пострадал от режима карантина, кредитных каникул.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором сообщает Finclub.

"Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса", - рассказала Екатерина Рожкова.

Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты.

"Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита.

"Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время", - предупредила топ-менеджер НБУ.

Часть банков уже начала процесс реструктуризации таких кредитов, не дожидаясь утверждения новой регуляции НБУ.

"Мы ввели программы реструктуризации для клиентов, чтобы на период карантина ослабить давление. И если клиент предоставляет документы, лишен источника дохода, то мы будем идти навстречу клиенту и ослабим на период карантина это давление", - сообщил глава правления Форвард Банка Андрей Киселев.

Этой позиции придерживаются и другие банкиры.

"Мы должны быть социально ответственными: разрешать реструктуризацию кредитов, делать кредитные каникулы", - рассказал глава правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Напомним:

20 марта Рожкова сообщала, что Национальный банк на днях утвердит правила льготного пользования кредитами.

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Экономическая правда