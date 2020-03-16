Избегать очередей и не заходить за желтую линию: в "Укрпочте" рассказали о режиме работы

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

Об этом сообщил глава правления госкомпании Игорь Смелянский на странице в Facebook.

"Укрпочта работает для вас в обычном режиме и мы будем делать все, чтобы вы удобно смогли воспользоваться нашими услугами, даже в период карантина", - пишет Смелянский.

"Но мы просим вас обратить внимание на некоторые изменения, которые помогут сохранить здоровье вам и нашим работникам:

1) Не заходить за желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.

2) если видите очередь, не заходите в отделение (при погоды), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше.

3) в Укрпочте работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей в 13:00 вдвое меньше, чем после. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для коронавирусу смогли воспользоваться нашими услугами утром ", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.

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Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Экономическая правда