Зеленский попросил МВФ увеличить размер помощи Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса.
Источник: телефонный разговор Зеленского и Георгиевой, сообщает пресс-служба президента, Георгиева в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией.
Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан".
Детали: Собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.
Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.
Вместе с тем, Георгиева написала в Twitter, что Фонд поддерживает Украину в ситуации с распространением коронавируса.
Прямая речь Георгиевой: "Сегодня провела очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".
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Напоминаем:
Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.
Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.
На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.
Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.
17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.
В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.
Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.
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