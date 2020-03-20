Рост экономики за год замедлился с 3,4% до 3,2% — Госстат

Реальный валовой внутренний продукт в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м).



Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 94 570 грн.

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Напомним:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%. Це перше падіння за 49 місяців.

Министерство экономики, которое возглавлял Тимофей Милованов, прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного - с полным реформированием, до среднего - с частичными реформами, и до самого пессимистичного - с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.

Экономическая правда