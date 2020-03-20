Новости 20 марта: рецессия в США, ВВП, кредитные каникулы
О рецессии в США. Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию.
О кредитных каникулах. Национальный банк на днях утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех.
О ВВП. Реальный валовой внутренний продукт в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м).
О госбюджете и коронавируса. В государственном бюджете есть минимум 5 миллиардов гривень, которые можно перенаправить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом, заявили в Счетной палате.
О топ-менеджере "Нафтогаза" и коронавирусе. Директор по интегрированного газового бизнеса НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за подозрения на коронавирус. Ранее его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов отметил, что сын заболел коронавирусом и прошел соответствующие тесты.
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