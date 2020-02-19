В МВФ показали три сценария развития экономики Украины

В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного - с полным реформированием, до среднего - с частичными реформами, и до самого пессимистичного - с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

Первый сценарий предполагает полное реформирование (преодоление отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии – откат реформ (без рынка земли) и рост темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине – это сценарий между вторым и третьим.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков).

Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, согласно представленной им презентации, позиции Украины выглядят лучше, чем в Польше).

Напомним:

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.