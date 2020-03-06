В Украине впервые за 49 месяцев зафиксировали падение ВВП

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства.

С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

"Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре.

"Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года", - говорится в обзоре

В 2020 году, как отметили в министерстве, продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

Отметим, что сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

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Напоминаем:

Министерство экономики, которое возглавлял Тимофей Милованов, прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного - с полным реформированием, до среднего - с частичными реформами, и до самого пессимистичного - с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.

Экономическая правда