"Этот год будет лучше" — Милованов спрогнозровал рост ВВП на 2020 год

Министерство экономики прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в эфире одного из телеканалов, передает Униан.

По его мнению, в этом году отечественная экономика продемонстрирует рост, выше прошлогоднего.

"Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5% ... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-й, и мы восстановимся", - сказал он.

Напомним:

Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель.

По базовому сценарию осеннего прогноза реальный объем ВВП вырастет на 3,7% в 2020 году, 3,8% в 2021 году и 4,1% в 2022 году; по оптимистическому - на 4,8% в 2020 году, 5,5% в 2021 году и 6,5% в 2022 году;