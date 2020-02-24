"Этот год будет лучше" — Милованов спрогнозровал рост ВВП на 2020 год
Министерство экономики прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в эфире одного из телеканалов, передает Униан.
По его мнению, в этом году отечественная экономика продемонстрирует рост, выше прошлогоднего.
"Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5% ... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-й, и мы восстановимся", - сказал он.
Напомним:
Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.
Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.
В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.
В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.
Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.
Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель.
По базовому сценарию осеннего прогноза реальный объем ВВП вырастет на 3,7% в 2020 году, 3,8% в 2021 году и 4,1% в 2022 году; по оптимистическому - на 4,8% в 2020 году, 5,5% в 2021 году и 6,5% в 2022 году;
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