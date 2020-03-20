Рост дефицита госбюджета до 3-5% является приемлемым — замглавы НБУ

В Национальном банке считают, что во время кризиса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"...Мы подходим к кризису с низким уровнем государственного долга. 3 года назад мы имели более 80% (отношение долга к ВВП - ЭП), сейчас имеем 50%. Кроме того у нас дефицит бюджета всего 2%, и в кризисной ситуации нет ничего страшного расширения этого дефицита до 3-5%.

... сейчас умеренное расширение дефицита, в том числе, за счет финансирования от доноров достаточно приемлемым", - подчеркивает Сологуб.

Также он напомнил, что в 2014 году дефицит госбюджета превышал 10%, и заявил, что вскоре Украина сможет получить финансирование от МВФ.

"Сотрудничество с МВФ и другими донорам это очень-очень важный вопрос. ..Мы на пороге программы с МВФ, нужно сделать последний шаг", - резюмирует Сологуб.

Напомним:

Национальный банк обсуждает с Международным валютным фондом ускорения получения программы финансирования на 5,5 миллиарда долларов. НБУ ожидает, что парламент вскоре примет два закона, которые являются условием для получения транша.

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

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Экономическая правда